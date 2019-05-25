«Он объявляется — слепой на оба глаза»: Настасья Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика

Настасья Самбурская недавно со скандалом уволилась из театра. Она хотела спокойно доработать месяц, но ей не позволили, поэтому девушка призвала поклонников сдать билеты на спектакли с ее участием, если они их купили. Актриса всегда была достаточно открытой и резкой. Ранее она рассказывала, что родителей для нее не существует. Звезда давно не навещала близких. Ее мама и старший брат живут в городе Ртищево в Саратовской области, но она к ним не приезжает.

больше по теме После скандального ухода из театра Самбурская даст несколько концертов Актриса решила сосредоточиться на карьере исполнительницы.

По словам Настасьи, в детстве она была предоставлена сама себе. О ней просто никто не заботился. А в эту субботу артистка опубликовала видеообращение, на котором предстала в постели и вся растрепанная. Она плакала и не могла сдержать эмоций. Оказалось, что не так давно девушка вновь встретилась с отцом, но он не проявил к ней должного уважения.

«Я понимаю, что выгляжу, как чмо. Мне в принципе все равно. История заключается в том, что нашелся мой отец, с которым я перестала общаться, когда мне было 16 лет. Сейчас мне 32, на секундочку. Он объявляется слепой на оба глаза, я ему покупаю дом. Лишь бы он просто жил и никого не беспокоил, и меня в том числе. И беру его расходы на себя, а в итоге получается….» — рассказала Самбурская, но договорить не смогла из-за кома в горле.

«В итоге я должна тянуть чужого человека, переживать , потому что все его п****т, потому что он у**** и не понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и ***** в доме новом , когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившего мою жизнь и моей семьи? За мной охотится ТВ и предлагают деньги. Я просто хочу жить. И заниматься творчеством, а не хайпить на собственной бездарности и ставить это в культ», — пояснила уже в комментариях девушка. Поклонники постарались поддержать Настасью. Они заверили, что она и так слишком много сделала для папы, который ей в свое время не уделял внимания.