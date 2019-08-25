Дональд Трамп поздравил легендарного Шона Коннери с 89-летием

25 августа известному британскому актеру Шоу Коннери исполнилось 89 лет. Именинника поздравил президент США Дональд Трамп.

«С днем рождения, Шон», — написал глава государства в Twitter, репостнув сообщение о знаменательной дате из микроблога, посвященного классическому Голливуду.

Напомним, известность к Коннери пришла в 60-х годах, когда он начал играть Джеймса Бонда. Всего за свою карьеру он сыграл в семи картинах об агенте 007. В 1988 году актер получил «Оскара» за роль в криминальной драме «Неприкасаемые».

В новом веке артист уже почти не снимался. Он даже отказался от роли волшебника Гэндальфа в экранизации «Властелина колец». Последним его фильмом стала «Лига выдающих джентльменов», снятая по комиксам. В картине Коннери играет роль состарившегося искателя приключений Аллана Квотермэйна, который символически признается, что его век уходит — пора уступать дорогу молодым. В 2011 году актер отказался от появлений на публике.

А вы считаете Шона Коннери великим актером?