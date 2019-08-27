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Актеры «Квартета И» Демидов и Ларин стали заслуженными артистами России

Об этом 48-летний Александр рассказала на личной страничке в Facebook.

Актеры «Квартета И» Демидов и Ларин стали заслуженными артистами России
Александр Демидов и Камиль Ларин (Фото: Globallookpress.com )

48-летний Александр Демидов и 52-летний Камиль Ларин получили звание заслуженных артистов России. Об этом на личной страничке в Facebook рассказал участник «Квартета И». Так, Александр Сергеевич признался, что безусловно рад этому событию. Артист гордится и достижениями своего коллеги. Демидов не скрывает: еще десять лет назад, он и представить не мог, что такое произойдет в его жизни.

«Получили с Камилем звания заслуженных артистов… Пока не представляю, что со мной сейчас», — пояснил актер.

Демидов добавил, что пока не может поверит и свыкнуться с мыслью о том, что теперь он заслуженный артист. Напомним, что в этом году на экран вышла новая комедия с участием Камиля Ларина, Леонида Бараца, Александра Демидова и Ростислава Хаита — «Громкая связь». Кроме того, артисты снимались в таких лентах, как «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины».

К слову, 27 августа отмечается День российского кино. Коллег-артистов с этим праздником поздравили: Екатерина Климова, Татьяна Арнтгольц, Ирина Безрукова, Анна Банщикова, Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина, Дмитрий Певцов и многие другие.

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Тэги:

Александр ДемидовКамиль Ларин

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Актеры «Квартета И» Демидов и Ларин стали заслуженными артистами России
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