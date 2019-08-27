Экс-супруга Петренко призналась, что гордится своей актерской профессией

Бывшая жена Игоря Петренко не скрывает: она гордится своей актерской профессией. 41-летняя Екатерина Климова поздравила коллег по творческой сцене с Днем российского кино, опубликовав в Instagram кадр со съемок четвертого сезона ленты «По законам военного времени». Актриса отдала предпочтение ретро-стилю, примерив бархатное алое платье и шляпку с вуалью в тон наряду.

«С Днем российского кино! Я счастлива жить в нашей стране, работать в отечественном кинематографе и служить вам, российскому зрителю», — отметила Климова.

Напомним, Екатерина воспитывает четверых детей: 17-летнюю Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от Игоря Петренко и трехлетнюю Беллу. Отцом младшей дочери актрисы стал Гела Месхи.

В одном из интервью Лиза говорила о том, что ее мама является для нее главным мотиватором. Ведь после родов Екатерина с легкостью вернула форму благодаря плаванию и кардионагрузкам. Помимо своих родительских обязанностей, Климова не забывает и о карьере. Актриса не готова отказываться от сцены, театральных гастролей и съемок.