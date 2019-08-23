Александр Демидов, сидя на надувном лебеде, призвал поклонников взрослеть

Актер «Квартета И» Александр Демидов – личность известная и популярная. За его плечами не одна роль в кино, богатый опыт личной жизни, да и вообще, в возрасте 48-ми лет, человеку, есть, что сказать мудрого и умного. Правда, к своей собственной персоне Александр относится очень иронично.

Это можно заметить из его обращения, которое артист записал и опубликовал на своей странице в Facebook. О мудрости и ответственности звезда порассуждал в бассейне, сидя на надувном лебеде. Так что получилось очень смешно.

«К своим 48-ми годам я понял, что я очень серьезный человек, с огромным опытом. Меня уже просто так ничем не удивишь. Мой багаж, мой опыт и мои знания позволяют мне передавать свой с помощью своей работы. А главное, помнить об этом и оставаться со стержнем, с внутренним стержнем мудрости, добра и основательности фундамента и какой-то человечной ответственности за все, что происходит в жизни. Мудрейте, становитесь взрослее и понимайте, что вы уже не ребенок», — говорит артист, балансируя на игрушке и стараясь удержаться на плаву.