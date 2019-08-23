НОВОСТИ

Александр Демидов, сидя на надувном лебеде, призвал поклонников взрослеть

Свой смешной ролик артист опубликовал в Facebook.

Александр Демидов, сидя на надувном лебеде, призвал поклонников взрослеть
АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Актер «Квартета И» Александр Демидов – личность известная и популярная. За его плечами не одна роль в кино, богатый опыт личной жизни, да и вообще, в возрасте 48-ми лет, человеку, есть, что сказать мудрого и умного. Правда, к своей собственной персоне Александр относится очень иронично.

Это можно заметить из его обращения, которое артист записал и опубликовал на своей странице в Facebook. О мудрости и ответственности звезда порассуждал в бассейне, сидя на надувном лебеде. Так что получилось очень смешно.

«К своим 48-ми годам я понял, что я очень серьезный человек, с огромным опытом. Меня уже просто так ничем не удивишь. Мой багаж, мой опыт и мои знания позволяют мне передавать свой с помощью своей работы. А главное, помнить об этом и оставаться со стержнем, с внутренним стержнем мудрости, добра и основательности фундамента и какой-то человечной ответственности за все, что происходит в жизни. Мудрейте, становитесь взрослее и понимайте, что вы уже не ребенок», — говорит артист, балансируя на игрушке и стараясь удержаться на плаву.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Демидов, сидя на надувном лебеде, призвал поклонников взрослеть
Интересно?
Поделись с друзьями: