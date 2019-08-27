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37-летняя Арнтгольц не жалеет, что выбрала актерскую профессию

Экс-супруга Ивана Жидкова поздравила коллег с Днем российского кино.

37-летняя Арнтгольц не жалеет, что выбрала актерскую профессию
Татьяна Арнтгольц (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Татьяна Арнтгольц опубликовала в Instagram свежий закулисный снимок. На фото бывшая супруга Ивана Жидкова использовала в качестве реквизита профессиональную видеокамеру, оставленную одним из операторов на съемочной площадке. При этом артистка не забыла поздравить коллег по творческой сцене с Днем российского кино. Арнтгольц не скрывает: она не жалеет, что выбрала актерскую профессию.

«Дорогие коллеги, партнеры, художники и все причастные!! С Днем кино!! Мы лучше всех знаем: Кто в этот мир попал — навеки счастлив стал!!» — добавила Татьяна.

Примечательно, что ранее артистов с профессиональным праздником поздравила 41-летняя Екатерина Климова и экс-супруга режиссера Егора Кончаловского — Любовь Толкалина.

Татьяна Арнтгольц мечтала стать актрисой (Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial)

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц есть дочь Мария от бывшего мужа Ивана Жидкова. В сентябре девочке исполнится 10 лет. Несмотря на развод, экс-супруги до сих пор поддерживают теплые дружеские отношения. Актриса встречается с Марком Богатыревым. В окружении пары сообщили, что этим летом Татьяна вместе с возлюбленным побывала в Калининграде, познакомив Марка с родителями. Арнтгольц редко делится подробностями личной жизни, предпочитая рассказывать о творческих планах.

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Звездные детиИван ЖидковТатьяна Арнтгольц

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37-летняя Арнтгольц не жалеет, что выбрала актерскую профессию
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