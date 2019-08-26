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Лобода появилась на празднике у Игоря Крутого «без белья»

Певица выступила на творческом вечере и удивила своим нарядом не только поклонников, но и коллег

Лобода появилась на празднике у Игоря Крутого «без белья»
Светлана Лобода на "Новой волне" удивила всех откровенным нарядом ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Светлана Лобода давно присвоила себе статус «супер-звезды» и поэтому может позволить многое, в том числе и откровенные наряды.

Именно в таком она появилась на творческом вечере Игоря Крутого. Короткий топ и набедренная повязка удивила не только поклонников, но и коллег по звездному цеху, который собрались на «Новой волне».

Провокационные вырезы дали зрителям понять, что на сцене поп-дива – без нижнего белья. Короткий топ тоже приоткрыл завесу тайны — он был надет на голое тело, без труда можно было рассмотреть очертания груди. В восторге остались многие, а Алла Пугачева даже добровольно готова уступить свой статус Примадонны.

«Живи спокойно страна. У тебя есть ещё одна. Все остальные в тени. Ну, извини», — обратилась Пугачева к Лободе словами своего хита.

Кстати, именно эту песню когда-то написал Игорь Крутой и с ней Алла Борисовна блистала на всю страну. Теперь пришел черед уступить дорогу молодым — блистает с этой же композицией, с разрешения автора, Светлана Лобода.

Надо признать, что исполняет песню она не хуже Примадонны, а формы демонстрирует такие, от которых захватывает дух, пишет сайт Актуальные новости.

 

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Тэги:

Алла ПугачеваИгорь КрутойСветлана Лобода

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Лобода появилась на празднике у Игоря Крутого «без белья»
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