Лобода в черном платье-комбинации отметилась на «Новой волне»

Фестиваль «Новая волна» ежегодно привлекает внимание знаменитостей. В этом году в Сочи приехали почти все звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Анджелика Варум, Алла Пугачева и не только. Специальным гостем стала уругвайская артистка Наталья Орейро. Не смогла пропустить столь значимое событие и Светлана Лобода, которая приехала туда с дочками.

На вечере Игоря Крутого певица появилась в лаконичном образе. На этот раз стразы и блестки она приберегла для сцены. На ковровой дорожке артистка предпочла появиться в черном платье-комбинации в пол. На плечи она накинула пиджак, а в руках держала маленький клатч в тон наряду.

Светлана сделала классический макияж с акцентом на губах, а волосы предпочла оставить без укладки. Позже на вечеринке она зажигательно станцевала под трек Александра Реввы «Чика».

Поклонники пришли в восторг от стильного образа знаменитости. Именно платья-комбинации находятся в тренде в этом сезоне. «Какая фигура, какое платье», «Света, как всегда, обворожительна», «Идеальный наряд для ее фигуры», «Как можно быть такой ослепительной», — стали высказываться пользователи Сети.

К слову, на сцене в этот день Лобода исполнила песню Игоря Крутого «Живи спокойно, страна». После этого сама Примадонна благословила певицу петь для страны. Алла Борисовна процитировала слова трека, который исполнила ее коллега. Она рассмешила и Светлану, и других гостей фестиваля.

А вам понравилось платье Лободы?