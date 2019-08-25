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Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны

Видео со словами Примадонны 36-летняя певица выложила на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны
Светлана Лобода услышала добрые слова из уст Примадонны. Фото: Komsomolskaya Pravda

Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение, и своих зрителям за то, что она на сцене. Звезда дополнила пост видеороликом с Аллой Борисовной, на котором, судя по всему, и запечатлено то самое благословение от великой артистки.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — говорит Пугачева, показывая на Лободу. — Все остальные в тени».

Отметим, что между Светланой и Аллой Борисовной давно сложились дружеские отношения. 36-летняя певица часто гостит дома у своей 70-летней коллеги, а та приходит на ее концерты. В апреле этого года они вместе подбадривали юных участников шоу «Голос.Дети», которые не смогли победить.

Добавим, что сейчас Лобода находится на пике популярности. В ее копилке три альбома, множество успешных синглов и ряд музыкальных наград в России и Украине.

Как вы думаете, Светлана Лобода — достойная смена для Аллы Пугачевой?

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Алла ПугачеваСветлана Лобода

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Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны
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