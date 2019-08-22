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«Для меня это навсегда»: Богомолов высказался о своих чувствах к Собчак

Константин Богомолов признается, что очень влюблен в светскую львицу и уверен в прочности их союза.

«Для меня это навсегда»: Богомолов высказался о своих чувствах к Собчак
Константин Богомолов рассказал о своих нежных чувствах к Ксении Собчак ФОТО: https://www.instagram.com/konbog75

Константин Богомолов имеет свою четкую позицию по поводу стороннего интереса к его личной жизни — он не комментирует данные вопросы и игнорирует новости о его предстоящей женитьбе.

В редких случаях, когда он соглашается обсудить свои отношения с Ксений Собчак, он неизменно отмечает, что влюблен в телеведущую всем сердцем.

«Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», — признается режиссер в интервью mk.ru.

Он сожалеет, что их с Ксенией жизнь часто становится предметом пересудов, но на сплетников и завистников пара не обращает внимание, они уверены в своих чувства – это навсегда.

Кстати, режиссер не собирается ограничивать свободу возлюбленной и тем более что-то ей запрещать.

«Кто я такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядом со мной», — рассуждает Константин Богомолов.

В подтверждение своих нежных чувств, он перечисляет достоинства экс-ведущей «Дома-2»: она «фантастическая мама, удивительный друг».

А вот ждать Ксению на сцене Театра на Малой Бронной пока не стоит. Богомолов не собирается пользоваться служебным положением и признается: «К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса». Тем не менее, если будущая супруга захочет развивать актерский талант, то он «был бы счастлив в этом участвовать».

Зато режиссер планирует снять будущую супругу в кино, пишет сайт argumenti.ru.

Для себя тему актерской карьеры Богомолов считает закрытой, он с головой готов окунуться в руководство театром и планирует вывести его на новый уровень.

 

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Константин БогомоловКсения Собчак

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«Для меня это навсегда»: Богомолов высказался о своих чувствах к Собчак
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