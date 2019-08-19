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Богомолов заявил, что хочет поработать с Собчак в кино

Режиссер уверен в актерском таланте Ксении Анатольевны.

Богомолов заявил, что хочет поработать с Собчак в кино
Богомолов и Собчак /globallookpress.com

Константин Богомолов рассказал в интервью ТАСС о своем желании поработать с Ксенией Собчак. Режиссер рассматривает ее как талантливую киноактрису.

Бойфренд бывшего кандидата в президенты России считает, что его возлюбленная очень способна, она амбициозна, талантлива, разносторонне развита, поэтому ей ничего не будет стоить покорить киноолимп. И  хотя на данный момент у режиссера нет конкретных совместных творческих планов, он сказал, что с удовольствием поработает с Ксенией, как только такая возможность представится.

Богомолов уточнил, что это касается только кино. Театр же – сфера довольно специфическая, и пока Ксения Анатольевна к нему не готова. Но у телеведущей многое еще впереди, в этом ее будущий муж просто убежден.

Кстати, журналисту он так и не признался, будет у него свадьба с Собчак в ближайшее время или нет. По некоторым данным, она намечена на сентябрь.

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Богомолов заявил, что хочет поработать с Собчак в кино
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