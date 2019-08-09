Читатели портала Teleprogramma.pro предположили, что Собчак и Богомолов все-таки поженятся

Ксения Собчак и Максим Виторган казались идеальной парой. Актер стал заниматься спортом и даже похудел, а телеведущая стала вести себя немного скромнее, избегая скандалов. Однако в марте этого года их союз приказал долго жить. Тогда же оба признались, что вместе они уже не живут.

Теперь светская львица, получив развод, счастливо крутит роман с режиссером Константином Богомоловым. Этим летом они вместе отдохнули в Италии, где снимали романтичные видео и признавались друг другу в любви. Даже появились слухи, что Собчак и Богомолов готовятся к свадьбе и разослали пригласительные гостям. По некоторым данным, влюбленные сочетаются браком уже 13 сентября. Правда, официально они об этом еще не объявляли.

В народе эту новость восприняли двояко. Многие не поверили в то, что светская львица так быстро решилась на новый брак. Другие, как блогер Лена Миро, уверены, что Ксения просто забеременела, поэтому торопится с торжеством. Есть и те, кто вовсе не верит в то, что у этой пары вообще есть любовь.

Портал Teleprogramma.pro предложил своим читателям голосование с разными вариантами ответов на эту обсуждаемую повсюду тему.

По данным нашего опроса, 41,61% читателей не исключают, что Ксения и Константин отправятся в ЗАГС, но выражают это с толикой иронии. Второе место разделили два варианта ответа: абсолютная уверенность, что свадьбе быть, как и относительное неверие в данный факт. За оба варианта проголосовали 25% опрошенных. И на последнем месте расположились те, кто считает, что свадьба не состоится. 8% опрошенных не верят в то, что Собчак решится связать себя узами брака с режиссером.

А вы как считаете, свадьбе быть?