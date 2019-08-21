Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии

Вскоре актриса вернется в Москву, где ее госпитализируют.

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина недавно уехала в отпуск в Болгарию. Она хотела поправить здоровье после пережитого стресса. В июне ее муж по ошибке выпил средство для очистки труб. За состоянием здоровья основателя группы «На-На» следила вся страна. Свою роль сыграли и сложные отношения в семье.

Во время отпуска самочувствие Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. При этом получить помощь медиков она не может – из-за отсутствия полиса ее так и не госпитализировали.

«Она даже сама позвонить мне не смогла, ее подруга прислала сообщение», — отметила дочь Лидии Николаевны Ольга.

За Федосеевой-Шукшиной в Болгарии пока присматривают подруги. Ольге дадут визу только через несколько дней, когда Лидия Николаевна уже вернется домой. У Бари Алибасова нет возможности покинуть страну – у продюсера не оказалось загранпаспорта, а сделать новый документ не вышло.

«Мол, поднял все связи, но, увы, сделать документ не смог… Сейчас Алибасов звонит мне каждые два часа, как поговорит с мамой. Предлагает любую помощь, деньги в том числе», — добавляет Ольга.

Младшая дочь актрисы заранее связалась с лечащим врачом мамы. Он полагает, что у его пациентки нарушение мозгового кровообращения, а вовсе не сердечный приступ, как сообщалось ранее. С подобными жалобами супруга Алибасова уже обращалась в клинику.

В Болгарию вылетела подруга средней дочери Федосеевой-Шукшиной, Марии. Она поможет добраться актрисе до Москвы, где ее сразу же госпитализируют. Нужно сказать, что Мария заблокировала телефон младшей сестры из-за многочисленных разногласий. По мнению Ольги, в такой ситуации нужно сплотиться, и все выяснения отношений отложить, пишет «Комсомольская Правда».

«С трапа самолета мы повезем маму в клинику, как велел доктор», — добавила младшая дочь Лидии Николаевны.