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«Будет много фотографий»: Шубская и Овечкин крестили сына

Церемония состоялась накануне в Даниловом монастыре.

«Будет много фотографий»: Шубская и Овечкин крестили сына
Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская Фото: https://www.instagram.com/p/Bt3oXCkg916/

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская чуть меньше года назад впервые стали родителями: на свет появился мальчик, которого назвали Сергеем.

Шубская время от времени рассказывает поклонникам о жизни наследника. Накануне она поделилась с подписчиками важной новостью. Родители покрестили мальчика. Церемония состоялась в Даниловом монастыре.

Информацию об этом Анастасия сопроводила своим снимком. Для столь важного ритуала супруга хоккеиста выбрала закрытое платье нежного розового оттенка. При этом фото самого наследника поклонники в профиле Шубской не увидели. Но модель поспешила успокоить подписчиков в Сети.

«Сегодня очень важный день для нашей семьи! Покрестили нашего мальчика. Будет много фотографий», — отметила жена Александра Овечкина.

Несколько фото с торжества Анастасия еще опубликовала в режиме stories. На снимках виднеется большой праздничный стол. В кадр также попала старшая сестра Шубской, актриса Анна Нахапетова.

Крестины сына Александра Овечкина. Фото
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

Нужно сказать, что поклонники Анастасии далеко не сразу узнали о ее беременности. Пара не афишировала это несколько месяцев и до последнего не раскрывала пол ребенка.

Напомним, недавно супруга хоккеиста угодила в больницу. В блоге она сообщила, что вынуждена пройти лечение из-за проблем с почками.

А вы ждете фото с крестин сына Александра Овечкина и Анастасии Шубской?

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Александр ОвечкинАлександр Овечкин с женой и сыномАнастасия ШубскаяНастасья Шубская

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«Будет много фотографий»: Шубская и Овечкин крестили сына
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