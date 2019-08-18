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Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына

Целый год спортсмен скрывал малыша от объективов фотокамер.

Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына
Александр Овечкин /instagram.com/aleksandrovechkinofficial/?hl=ru

Сын Сережа появился на свет у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской ровно год назад – 18 августа 2018 года. Все это время счастливые родители скрывали лицо своего ребенка. Снимки появлялись в Сети либо сзади, либо прикрытые смайликами.

Однако неделю назад жена спортсмена сделала заявление, что они окрестили малыша и теперь готовы показать его публике. Поклонники замерли в ожидании. И вот спустя несколько дней все увидели, на кого похож младший Овечкин. Как оказалось, он – папина копия. Его фото родители выложили в свои блоги, сопроводив поздравлением с днем рождения.

К радости родителей присоединились многие звезды. Счастья малышу пожелали Максим Галкин, Яна Рудковская, Оскар Кучера, Евгений Кулик, Марина Юдашкина и другие.

Напомним, сына Овечкин назвал в честь своего старшего брата, который погиб в автокатастрофе в 1995 году. Брак с Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой, он заключил в 2017 году. Актриса скончалась от рака груди спустя всего несколько недель после свадьбы.

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Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына
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