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Анастасия Шубская угодила под капельницу из-за проблем с почками

У супруги хоккеиста Александра Овечкина не все в порядке со здоровьем.

Анастасия Шубская угодила под капельницу из-за проблем с почками
У Анастасии Шубской проблемы с почками/globallookpress.com

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в сторис Instagram сообщила о проблемах со здоровьем. У девушки не все в порядке с почками. Она сейчас вынуждена проводить время под капельницей. Супруга спортсмена рассказала, что ей удалось вырваться на концерт певицы Дженнифер Лопес, после чего она вернулась в больницу. «Вырвалась на концерт и обратно долечивать почки», — заявила младшая дочь известной актрисы Веры Глаголевой.

Анастасия Шубская в больнице. Фото
У Шубской возникли проблемы со здоровьем/instagram.com/nastyashubskaya/

Отметим, что около года назад Анастасия Шубская впервые стала мамой. Она родила сына своему супругу Александру Овечкину. Ребенка назвали Сережей в память о родном брате хоккеиста, который погиб много лет назад.

Любопытно, что нынешнее лето Шубская и Овечкин проводили в Москве. Затем они отправились отдыхать в Турцию, где побывали на выступлении певицы Ольги Бузовой. Надо сказать, что Овечкин и Бузова в прекрасных отношениях. Шубская ранее делилась забавным видео, на котором ее звездный супруг танцует под одну из композиций певицы.

Кстати, Александр Овечкин уже вернулся в США, где начал подготовку к новому сезону в Национальной Хоккейной Лиге. Новый чемпионат начнется примерно через полтора месяца. Шубская же пока проводит время в столице, где занимается своим здоровьем.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяВера ГлаголеваДженнифер ЛопесСергей Овечкин

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Анастасия Шубская угодила под капельницу из-за проблем с почками
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