Сын Валерии женился втайне от семьи

Избранницей молодого человека стала девушка из Новокузнецка, с которой он учился в Швейцарии.

Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья. Вместе с ней сын певицы учился в школе в Швейцарии и университете. Девушка родом из Новокузнецка.

На юбилее Иосифа Пригожина молодой человек обмолвился, что собирается жениться. Однако семья слова Артемия серьезно не восприняла. Причем, Валерия и Иосиф Пригожин не знали не только о свадьбе. Они и не предполагали, что молодые люди встречаются. При этом Наталья всегда очень нравилась семье Артемия.

«Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: «Вот такая тебе нужна жена!» Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются. Свои отношения они долго держали в тайне», — цитирует продюсера «Комсомольская Правда».

Устраивать грандиозный праздник в честь свадьбы влюбленные не стали. Сын Валерии уже давно не живет за счет родителей, а организовать большое торжество, для которого требуется серьезная сумма, Артемий был не готов. Поэтому влюбленные ограничились лишь регистрацией.

Вскоре, 25 августа, Артемию Шульгину исполнится 25 лет. По словам Иосифа Пригожина, этот праздник скромным точно не будет. На юбилей соберутся все родственники. Тогда семья отметит сразу два события – день рождения и свадьбу.

Добавим, старший сын Валерии уже много лет живет в Швейцарии. Молодой человек окончил с отличием два учебных заведения – Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли. После учебы Артемий занялся продюсированием.

Напомним, ранее Валерия заявляла, что убедила детей не спешить с женитьбой. По мнению исполнительницы, создавать семью нужно в тот момент, когда человек к этому, действительно, готов.