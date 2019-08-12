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Валерия показала тренировку с гирей в 12 килограммов

Певица приходит в форму после нарушений диеты в Казахстане.

Валерия показала тренировку с гирей в 12 килограммов
Певица Валерия. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Буквально несколько дней назад Валерия призналась своим подписчикам в социальной сети Instagram, что во время поездки в Казахстан ей пришлось нарушить диету. Звезда не смогла отказать гостеприимным хозяевам и полакомилась медом и другими сладостями.

Так что теперь звезде приходится сгонять последствия обильного застолья. В своей очередной публикации певица поделилась снимком, сделанным во время тренировки. В кадре Валерия в обтягивающем спортивном костюме и выполняет силовое упражнение с 12-ти килограммовой гирей.

«Мои тихие летние деревенские радости», — подписала звезда снимок, на котором, кстати, видно, это уже не первый подход в упражнении, и тренироваться артистке приходится с усилием.

Напомним, недавно Валерия рассказала в Сети, что ее вес может опускаться ниже 55 килограммов и поделилась секретом стройности.

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ВалериядиетаПевицатренировки звезд

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Валерия показала тренировку с гирей в 12 килограммов
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