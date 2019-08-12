Валерия показала тренировку с гирей в 12 килограммов

Певица приходит в форму после нарушений диеты в Казахстане.

Буквально несколько дней назад Валерия призналась своим подписчикам в социальной сети Instagram, что во время поездки в Казахстан ей пришлось нарушить диету. Звезда не смогла отказать гостеприимным хозяевам и полакомилась медом и другими сладостями.

больше по теме Валерия в белом платье и широкополой шляпе прогулялась по Парижу Певице удалось провести несколько дней с семьей.

Так что теперь звезде приходится сгонять последствия обильного застолья. В своей очередной публикации певица поделилась снимком, сделанным во время тренировки. В кадре Валерия в обтягивающем спортивном костюме и выполняет силовое упражнение с 12-ти килограммовой гирей.

«Мои тихие летние деревенские радости», — подписала звезда снимок, на котором, кстати, видно, это уже не первый подход в упражнении, и тренироваться артистке приходится с усилием.

Напомним, недавно Валерия рассказала в Сети, что ее вес может опускаться ниже 55 килограммов и поделилась секретом стройности.