Валерия начала ежемесячно откладывать себе на пенсию

12 тысяч рублей ежемесячно получает мама Валерии Галина Николаевна от государства. При этом только за коммуналку она отдает около 23 тысяч. Зная не понаслышке о жизни российских пенсионеров, певица всерьез задумалась о своем будущем.

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Как рассказал порталу Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин, не надеясь ни на кого, они с женой сами ежемесячно откладывают дополнительные деньги на пенсию. При этом продюсер прекрасно понимает, что люди, вынужденные жить от зарплаты до зарплаты, так сделать не могут.

Тем не менее он все-таки посоветовал россиянам найти хоть небольшую копеечку в месяц и сделать инвестиции в себя. Они же с Валерией позаботились о своем надежном тыле в виде детей, немало вложив в их заграничное образование. В старости, надеется Пригожин, их отпрыски вспомнят, кто их взрастил и поставил на ноги.