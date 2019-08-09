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Валерия убедила детей не торопиться с женитьбой

По мнению певицы, для семьи необходима основательная зрелость и осознание ответственности.

Валерия убедила детей не торопиться с женитьбой
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Нынешний супруг Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — сумел заменить детям певицы отца. Дочка исполнительницы Анна смогла доверить свою маму новому избраннику только после того, как убедилась в ее надежности. Сейчас 26-летняя девушка строит певческую карьеру. У Ани есть младшие братья: 24-летний Артемий и 20-летний Арсений. Ребята прекрасно ладят с отчимом и во всем поддерживают маму.

В недавнем интервью Валерия призналась, что хоть и не считает себя приверженцем поздних браков, все-таки настаивает на том, что ее дети со всей серьезностью отнеслись к созданию будущей семьи. По мнению певицы, для начало им необходимо встать на ноги. Исполнительница уверена: мальчики должны проявить ответственность. Ведь именно им предстоит зарабатывать и обеспечивать близких всем необходимым. Им предстоит отвечать не только за себя, но и за жену, детей. А для этого нужно крепко стоять на ногах, иметь стабильный заработок, смело смотреть в будущее.

«Я это детям всегда внушала. Не важно, когда произойдет создании семьи, важно, чтобы они были готовы брать на себя ответственность», — приводит «Антенна-телесемь» слова Валерии.

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ВалерияЗвездные детиИосиф Пригожин

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Валерия убедила детей не торопиться с женитьбой
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