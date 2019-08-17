НОВОСТИ

«Ненужные вопросы»: Тарасов поведал о сценах ревности жены

Супруга спортсмена остро реагирует на слухи о неверности возлюбленного.

«Ненужные вопросы»: Тарасов поведал о сценах ревности жены
Дмитрий Тарасов Фото: globallookpress.com

32-летний футболист Дмитрий Тарасов часто восхищается своей женой, моделью Анастасией Костенко, которая поддерживает его даже в самые трудные моменты.

Сложных ситуаций в жизни спортсмена в последнее время немало. Недавно он, наконец, погасил задолженность по алиментам перед первой супругой Оксаной. Некоторое время назад у Тарасова случился конфликт с футбольным клубом «Локомотив». В итоге с ним не подписали новый контракт. При этом другие клубы полузащитника пока не приглашают.

Не меньше жизнь усложняют и действия «доброжелателей», которые провоцируют жену футболиста. По информации портала «Московский Локомотив», бывшего супруга Ольги Бузовой не раз обвиняли в изменах и равнодушном отношении к Костенко. Такие высказывания негативно влияют на «погоду» в доме.

Говоря об этом, Тарасов привел один из недавних примеров. Во время реабилитации спортсмена в итальянской клинике его супруга с ребенком уехали к родителям. Об этом узнали посторонние и начали заваливать Костенко сообщениями, что Тарасов якобы вовсе не лечится.

«Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать», — отметил футболист.

На подобные вещи он старается не обращать внимание. Тарасов считает, что ему по-настоящему повезло с супругой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоОльга БузоваФК "Локомотив"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ненужные вопросы»: Тарасов поведал о сценах ревности жены
Интересно?
Поделись с друзьями: