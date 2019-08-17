«Ненужные вопросы»: Тарасов поведал о сценах ревности жены

32-летний футболист Дмитрий Тарасов часто восхищается своей женой, моделью Анастасией Костенко, которая поддерживает его даже в самые трудные моменты.

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Сложных ситуаций в жизни спортсмена в последнее время немало. Недавно он, наконец, погасил задолженность по алиментам перед первой супругой Оксаной. Некоторое время назад у Тарасова случился конфликт с футбольным клубом «Локомотив». В итоге с ним не подписали новый контракт. При этом другие клубы полузащитника пока не приглашают.

Не меньше жизнь усложняют и действия «доброжелателей», которые провоцируют жену футболиста. По информации портала «Московский Локомотив», бывшего супруга Ольги Бузовой не раз обвиняли в изменах и равнодушном отношении к Костенко. Такие высказывания негативно влияют на «погоду» в доме.

Говоря об этом, Тарасов привел один из недавних примеров. Во время реабилитации спортсмена в итальянской клинике его супруга с ребенком уехали к родителям. Об этом узнали посторонние и начали заваливать Костенко сообщениями, что Тарасов якобы вовсе не лечится.

«Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать», — отметил футболист.

На подобные вещи он старается не обращать внимание. Тарасов считает, что ему по-настоящему повезло с супругой.