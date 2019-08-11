Дмитрий Тарасов начал учить дочку играть в футбол

Футболист Дмитрий Тарасов выложил в Instagram трогательное видео, как учит годовалую дочку играть в футбол. На самом деле, это пока только прогулка про спортплощадке с робкими попытками пнуть мяч, но папа так усердно водит маленькую Милану по полю и ловит ее при каждом падении, что поклонники спортсмена сразу же стали писать комментарии о том, как это мило. Многие отмечают, что у девочки достаточно длинные ноги и прочат ей карьеру модели, как и у ее мамы.

Напомним, это уже третий брак для Дмитрия Тарасова и второй ребенок. Первая жена Оксана родила ему дочь Ангелину, потом футболист был четыре года в браке с Ольгой Бузовой. Скандальная телеведущая так и не родила ему наследника. В итоге спортсмен ушел к модели Анастасии Костенко, чем спровоцировал перелом в жизни Бузовой и ее выход на сцену в качестве певицы.

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Кстати, недавно маленькая Милана выучила свое первое слово — «папа».

А вас тоже выступают слезы умиления при видео этого ролика?