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Дмитрий Тарасов начал учить дочку играть в футбол

Видео с первой тренировкой стремительно набирает лайки в социальной сети.

Дмитрий Тарасов начал учить дочку играть в футбол
Дмитрий Тарасов выложил трогательное видео с дочкой. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футболист Дмитрий Тарасов выложил в Instagram трогательное видео, как учит годовалую дочку играть в футбол. На самом деле, это пока только прогулка про спортплощадке с робкими попытками пнуть мяч, но папа так усердно водит маленькую Милану по полю и ловит ее при каждом падении, что поклонники спортсмена сразу же стали писать комментарии о том, как это мило. Многие отмечают, что у девочки достаточно длинные ноги и прочат ей карьеру модели, как и у ее мамы.

Напомним, это уже третий брак для Дмитрия Тарасова и второй ребенок. Первая жена Оксана родила ему дочь Ангелину, потом футболист был четыре года в браке с Ольгой Бузовой. Скандальная телеведущая так и не родила ему наследника. В итоге спортсмен ушел к модели Анастасии Костенко, чем спровоцировал перелом в жизни Бузовой и ее выход на сцену в качестве певицы.

Кстати, недавно маленькая Милана выучила свое первое слово — «папа».

А вас тоже выступают слезы умиления при видео этого ролика?

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Дмитрий Тарасов начал учить дочку играть в футбол
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