«Наручники и масочки приветствуются»: Тарасов рассказал о любовных утехах с женой

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своими любовными утехами с женой моделью Анастасией Костенко. Оказывается, в доме у спортсмена есть «красная комната», куда он регулярно ходит с любимой. Там они играют в различные сексуальные игры.

По словам футболиста, порой он посещает магазины, где покупает специальную продукцию, чтобы порадовать свою супругу. «Наручники и масочки приветствуются. Используются под настроение, но пока что на меня не надевали», — заявил спортсмен в интервью 30-летнему музыканту T-Killah.

Как отметил Дмитрий Тарасов, подобные вещицы добавляют страсти в его отношениях с женой. Он всегда не против разнообразить свою сексуальную жизнь. При этом он отметил, что модель полностью его поддерживает. Как сказал футболист, он бы никогда не пошел в свингер-клуб, потому что не готов делить с кем-то свою ненаглядную супругу. При этом он рассказал, как однажды одна из фанаток предложила поехать ему в БДСМ-отель. Игрок отказался, потому что подумал, что его там свяжут и появятся еще несколько человек.

Напомним, что Дмитрий Тарасов несколько месяцев назад покинул московский «Локомотив». За команду он выступал на протяжении девяти лет. Причем расстаться полюбовно не получилось. Игрок сделал операцию на ноге и потребовал, чтобы клуб ему ее оплатил. При этом руководители «Локомотива» заявили, что в дорогостоящем хирургическом вмешательстве футболист вовсе не нуждался. Точка в этой странной истории пока не поставлена. Игрок отмечал, что очень опечален, что с ним так поступили.