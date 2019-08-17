Бузова закрыла профиль в Instagram после шутки про блокадницу

33-летняя Ольга Бузова после видео с облизыванием тарелки стала объектом травли в Сети. Пользователи обвинили звезду «Дома-2» в насмешке над жителями блокадного Ленинграда и собственном пиаре. Не выдержав критики фолловеров, знаменитость закрыла свой профиль в Instagram. Теперь для просмотра записей необходимо быть подписанным на её аккаунт.

Напомним, певица несколько дней назад продемонстрировала в микроблоге, как съедает свой обед до крошки и сравнила себя с блокадницей, вызвав шквал критики.

Так, шутку знаменитости назвали неудачной некоторые ее коллеги по сцене, политики и общественники. Член общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева назвала телеведущую «человеком недалекого ума», который не знает, что такое настоящий голод и предложила Бузовой провести эксперимент, употребляя в день только 125 грамм хлеба.

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Сама знаменитость безуспешно попыталась оправдаться за неудачную шутку.По словам Ольги Бузовой, она считает себя патриоткой и не хотела никого обидеть. Поющая телеведущая рассказала, что целью ее ролика было продемонстрировать вкусную еду, которую она с аппетитом съела без остатка.