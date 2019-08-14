НОВОСТИ

Бузову посоветовали посадить на голодный паек после шутки о блокадниках

По словам члена движения «Бессмертный Ленинград» Ирины Зимневой, певица – человек недалекого ума.

Бузову посоветовали посадить на голодный паек после шутки о блокадниках
Ольгу Бузову затравили в Сети за неудачную шутку про блокадный Ленинград/globallookpress.com/

Член общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева раскритиковала певицу Ольгу Бузову, которая, облизывая тарелку с супом, назвала себя блокадницей. Как считает Зимнева, известная телеведущая проекта «Дом-2» — человек недалекого ума. При этом общественница заметила, что Ольга Бузова просто не понимает, что такое голод.

Ольга Бузова. Фото

Зимнева считает, что Бузову надо посадить на паек в 125 граммов в сутки и кормить хлебом, который она сама когда-то ела. После этого ей бы хотелось посмотреть на реакцию звезды.

Как она думает, у Ольги Бузовой просто есть проблемы в воспитании. Родители, как она считает, просто не уделяли этому моменту много внимания в детстве. Кроме того, Зимнева считает, что телеведущая наплевательски относится к истории своей страны.

В то же время Зимнева думает, что сейчас не лучшее время трогать Ольгу Бузову. Она считает, что «в говно лучше не вступать, чтобы не запачкаться». Пожилая женщина заметила, что другие блокадники ей пока по поводу слов Ольги Бузовой, которая, кстати, сама родилась в Ленинграде, не звонили. Гневных выпадов не было, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ЗимневаЛенинградОльга БузоваОльга Бузова последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузову посоветовали посадить на голодный паек после шутки о блокадниках
Интересно?
Поделись с друзьями: