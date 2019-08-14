Бузову посоветовали посадить на голодный паек после шутки о блокадниках

Член общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева раскритиковала певицу Ольгу Бузову, которая, облизывая тарелку с супом, назвала себя блокадницей. Как считает Зимнева, известная телеведущая проекта «Дом-2» — человек недалекого ума. При этом общественница заметила, что Ольга Бузова просто не понимает, что такое голод.

Зимнева считает, что Бузову надо посадить на паек в 125 граммов в сутки и кормить хлебом, который она сама когда-то ела. После этого ей бы хотелось посмотреть на реакцию звезды.

Как она думает, у Ольги Бузовой просто есть проблемы в воспитании. Родители, как она считает, просто не уделяли этому моменту много внимания в детстве. Кроме того, Зимнева считает, что телеведущая наплевательски относится к истории своей страны.

В то же время Зимнева думает, что сейчас не лучшее время трогать Ольгу Бузову. Она считает, что «в говно лучше не вступать, чтобы не запачкаться». Пожилая женщина заметила, что другие блокадники ей пока по поводу слов Ольги Бузовой, которая, кстати, сама родилась в Ленинграде, не звонили. Гневных выпадов не было, сообщает «Комсомольская правда».