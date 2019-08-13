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«Ну, если вкусно»: Бузова не постеснялась вылизать тарелку после завтрака

Поющая телеведущая не привыкла оставлять еду после трапезы.

«Ну, если вкусно»: Бузова не постеснялась вылизать тарелку после завтрака
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram ведущая «Дома-2» Ольга Бузова опубликовала свежие кадры, перед объективом камеры девушка предстала в купальнике с пайетками золотистого оттенка. Певица решила показать подписчикам, как проходит ее завтрак. Примечательно, что после утренней трапезы знаменитость отдала должное старанию повара, дочиста вылизав свою тарелку. Ни для кого не секрет, что исполнительнице свойственна самоирония. Бузова поделилась с поклонниками личными кадрами, подшутив над собой.

«Застукали!! Вообще, я леди. Но дома — можно, ставь смайлик, кто также делает», — обратилась певица к фанатам.

Ольга Бузова не постеснялась вылизать тарелку после завтрака (Фото: Instagram.com/buzova86)

«Ну, если вкусно!!» — добавила Бузова, напомнив, что пережившие блокаду жители Санкт-Петербурга, не могут выбрасывать еду, проявляя неуважение к тому, кто ее готовил.

Кроме того, певица привыкла доедать все до крошки. Ведь именно этому многие родители учат своих детей.

Певица не привыкла оставлять еду (Фото: Instagram.com/buzova86)

Телеведущая не скрывает: она тщательно следит за своей фигурой. И благодаря спорту ей удается поддерживать мышцы в тонусе. Однако певица не видит смысла питаться одной «маковой росой». Об этом говорила и российская супермодель Ирина Шейк. Девушка придерживается здорового питания, позволяя себе лакомиться любимыми блюдами.

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«Ну, если вкусно»: Бузова не постеснялась вылизать тарелку после завтрака
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