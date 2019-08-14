«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за слова о блокаднице

Поющая ведущая уверена, что ветеранов ее слова точно не обидели, а мнение диванных критиков ее не интересует.

Ольга Бузова то и дело оказывается втянутой в разные скандалы. На этот раз вокруг девушки не утихает шумиха из-за ее слов о блокадниках.

Звезда поделилась коротким роликом в Instagram, где она облизывает тарелку. Свой поступок девушка объяснила тем, что она «блокадница» из Санкт-Петербурга, где принято все доедать.

Эти слова оказались словно та самая красная тряпка: общественность накинулась на Ольгу с новой силой.

Высказаться в адрес Бузовой поспешили все: депутаты, общественники, коллеги по цеху и, конечно же, диванные критики. Именно так Ольга называет тех, кто старательно пишет ей комментарии в соцсетях, обвиняя ее в глупости.

Несмотря на нападки и укоры, число подписчиков на страницу Бузовой постоянно растет. Сама девушка уверена, что эту ситуацию раздули специально, чтобы втянуть ее в скандал.

«Для меня это очень странная реакция. Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было доедать всё, что бабушка приготовила», — объяснила свою позицию Super телеведущая.

Сейчас Ольга отдыхает на Бали и следит за скандалом на расстоянии. Она отмечает, что с «уважением относится к памяти тех страшнейших лет и к ветеранам ВОВ».

Себя девушка называет патриотом и уверяет, что все произошедшее – провокация.

«Все знают, какой я патриот. Я не очень понимаю, кому и зачем нужно было меня втаскивать в эту провокацию и скандал», — возмущена Бузова.

Она отметила, что многие стали кричать и возмущаться, даже не удосужившись посмотреть весь ролик целиком, который был выложен в stories.

В качестве судей Ольга решила обратиться к бабушкам. Она поговорила с теми, кто помнит страшные времена, и заручилась их поддержкой.

« Говорила с ветеранами, своими бабушками, они мне сказали, что мои слова их чувств не задели, они, наоборот, гордятся, что я рассказываю молодой аудитории про ужасы той войны», — заключает певица.

Ранее певец и музыкант Михаил Боярский прокомментировал данную ситуацию. Он назвал телеведущую и певицу Ольгу Бузову «пустым местом», пишет сайт Актуальные новости.