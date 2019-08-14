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«Работаем за еду»: Лазарев, Нюша и Зара поделились впечатлениями от поездки в Туркменистан

После выступления звезды привезли домой два десятка ароматных дынь и множество других колоритных подарков

«Работаем за еду»: Лазарев, Нюша и Зара поделились впечатлениями от поездки в Туркменистан
Сергея Лазарева, Нюшу и Зару завалили подарками в Туркменистане ФОТО: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев, Нюша и Зара недавно вернулись из Туркменистана. Российские звезды принимали участие в гала-концерте, который стал финалом первого Каспийского экономического форума.

Выступление прошло на ура, еще в Туркменистане Сергей Лазарев делился своими эмоциями и благодарил публику за теплый прием. Но не только на концерте были рады российским звездам, провожая их домой не забыли вручить им колоритные подарки.

Сладкие подарки Серею Лазареву, Нюше и Заре вручили в Туркменистане
ФОТО: Instagram

В качестве гостинцев исполнителям передали ткани, местные сладости и, конечно же, дыни. Принимающая сторона не скупилась, а россияне не отказывались: в итоге звезды привезли почти два десятка бахчевых культур.

Подарками звезды явно остались довольны и похвастались презентами прямо в аэропорту, после прохождения таможенного контроля.

«Теперь работаем исключительно за еду. Вот такое количество дынь, текстиля, фруктов. Это подарки», — шутит Сергей Лазарев.

Короткие ролики, которые появились в stories, полны эмоций. Нюша и Зара тоже очень довольны подарками и с радостью благодарят гостеприимную Туркмению.

Ранее Нюша поделилась со своими поклонниками редким фото — она показала свою 9-месячную дочку. Певица часто рассказывает об опыте материнства, но вот наследницу почти не демонстрирует, пишет OA.

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«Работаем за еду»: Лазарев, Нюша и Зара поделились впечатлениями от поездки в Туркменистан
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