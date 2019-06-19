Бородин отказался комментировать отношения с сестрой Нюши

Как известно, у певицы Нюши есть сестра Мария Шурочкина. Она является синхронисткой и олимпийской чемпионкой. Неделю назад девушка подтвердила, что встречается с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Впервые их увидели вместе в конце прошлого года, когда пара пришла на одну из кинопремьер. Тогда они не стали ничего говорить о своих романтических отношениях.

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Теперь Мария не скрывает, что у нее роман с Арсением. По ее словам, тренировки и частые выезды мешают ей проводить столько времени с возлюбленным, сколько ей хотелось бы. Но завершать карьеру она пока не планирует. Поклонники переживают, что певец может обидеть 23-летнюю спортсменку. Предыдущие его романы были непродолжительными. Во время «Фабрики звезд» он ухаживал за коллегой Юлией Лысенко, но надежд на счастливое совместное будущее артист не оправдал.

Позже сам Бородин признался, что начал злоупотреблять алкоголем, что и послужило поводом для размолвки. Сама девушка заверила, что они просто перестали понимать друг друга. К тому же, певец стал встречаться с ее подругой. Затем любвеобильный исполнитель повстречал Анастасию Ивлееву, работавшую в то время хостес в питерском клубе «Лак». Именно Арсений убедил эффектную блондинку переехать в Москву и помог ей стать блогером, а впоследствии и ведущей шоу «Орел и решка. Перезагрузка».

Как ни парадоксально, но Ивлеева начала зарабатывать больше своего избранника и вскоре променяла певца на молодого исполнителя Элджея. «Настя поймала звездную болезнь — вокруг нее появились все эти модные блогеры: Джарахов, Ида Галич…» — вспоминал в одном из интервью Бородин. «Конечно, просел по заработкам — Настя получала гораздо больше. Запил, ушел в депрессию, а она постоянно предъявляла претензии, что я ничем не занят и ей не помогаю», — негодовал тогда он. А вот Ивлеева позже дала понять, что певец не устраивал ее в интимном плане.

На днях журналисты связались с солистом «Челси», чтобы узнать подробности его отношений с сестрой Нюши, но от комментариев он отказался, пишет EG.ru. «Насчет Ивлеевой я давал комментарии не про отношения и личную жизнь не обсуждал. Вся суть была в вопросе: правда ли, что она добилась всего без вложений, имея только айфон? Я это подтвердил. А за то, во что это превратили, я не отвечаю. Я занимаюсь музыкой, и мне этого достаточно», — пояснил свою позицию Арсений.