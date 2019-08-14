Нюша отметила день рождения зажигательным танцем на подоконнике

Находясь в отпуске, певица Нюша опубликовала в Instagram игривое видео из отеля. Девушка надела купальник, встала на подоконник и устроила танцы на фоне окна.

Фанаты певицы, которые тут же стали писать восхищенные комментарии, быстро догадались, почему у артистки такое игривое настроение — 15 августа у Нюши день рождения, ей исполнится 29 лет. А возможно, что там, где сейчас отдыхает Анна Шурочкина (настоящее имя звезды), заветная дата уже наступила.

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Напомним, что Нюша не только певица со множеством наград, но и актриса, телеведущая, композитор и, в добавок, озвучивает мультфильмы. В прошлом году она родила дочь от своего супруга Игоря Сивова, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта. Имя ребенка пара пока не раскрывает.

А вам нравятся песни Нюши?