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Постройневшая 55-летняя Лолита показала репетицию в купальнике

Артистка рассказала, что, наконец-то, договорилась с режиссером о съемках нового клипа.

Постройневшая 55-летняя Лолита показала репетицию в купальнике
Лолита. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

После расставания со своим очередным мужем Дмитрием Ивановым Лолита Милявская, как и обещала, не унывает. Она полностью погружена в творчество и работу, так что радуется каждой, хоть и небольшой победе.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда рассказала, что наконец-то договорилась с режиссером, который когда-то снимал звезде клип на песню «Титаник», будет снимать видео на композицию «Это тело не сгорело».

«Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И «Тело» заиграет. Потом снимем «Папу»!!», — обещает артистка.

А в ролике, который она прикрепила к посту, Лолита стоит в черном купальнике, украшенном на груди золотым шитьем. Потом под звуки песни «Тело» начинает пританцовывать, демонстрируя поклонникам постройневшую фигуру.

Смелость 55-летней звезды оценили ее преданные фанаты. Сама же Лолита в последнее время начала хулиганить. Недавно она рассказала, что на воровала яблок у соседей по даче.

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Дмитрий ИвановЛолитаЛолита последние новостиновый клипПевица

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Постройневшая 55-летняя Лолита показала репетицию в купальнике
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