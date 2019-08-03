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После расставания с возлюбленным Лолита нарастила волосы

А вот кардинально менять свою внешность певица отказалась.

После расставания с возлюбленным Лолита нарастила волосы
ЛОЛИТА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Женщины, и звездные в том числе, по-разному переживают разрыв романтических отношений. Чаще всего за личную драму «страдают» прически дам. Но не в случае Лолиты, которая давно поняла – волосы тут совершенно ни при чем. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

«После разводов многие меняют прически, убирают длину, меняют цвет волос. Я как-то даже постриглась налысо. Только с возрастом понимаешь, что волосы тут ни при чем. Не буду себя менять», — решительно призналась звезда.

Но все же освежить образ надумала. Стилисты, к которым она обратилась за помощью, нарастили Лолите черные длинные волосы с седой прядью. При этом певица пошутила, что эта знаменитая прядь певицы мастера вплели в ее не очень-то умную голову.

Напомним, в начале июля 55-летняя Лолита Милявская объявила о расставании со своим пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Мужчина, напомним, младше звезды на 12 лет.

А что делаете вы, закончив отношения?

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После расставания с возлюбленным Лолита нарастила волосы
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