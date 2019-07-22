Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Шейк и Купера

Леди Гага (Lady Gaga) летом 2019 года оказалась в центре скандала. В СМИ появилась информация, что певица переехала жить в особняк Брэдли Купера в Лос-Анджелесе сразу после того, как его покинула Ирина Шейк. А так как еще в начале года распространились слухи о романе артистки с обаятельным режиссером, то на этот раз поклонники лишь удостоверились в том, что это правда. Несколько дней аккаунт поп-исполнительницы атаковали поклонники Шейк из России, пытаясь отстоять честь соотечественницы.

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В середине июля Купер договорился с Ириной о совместной опеке над дочкой Леей и вскоре забрал малышку. А модель продолжила активно работать. Она регулярно снимается для глянца и в различных рекламных проектах. Все это время Леди Гага хранила молчание. она лишь один раз вышла в свет, так как просто не могла пропустить презентацию своей собственной линейки косметики. Журналиста попытались поговорить с мамой певицы Синтией Джерманоттой.

Женщина живет в Нью-Йорке и владеет там рестораном. Корреспонденты российского издания попытались подкараулить, но безуспешно, тогда на помощь им пришли сотрудники салона красоты, где она часто делает стрижки. Персонал заведения попросил не беспокоить маму Гаги, при этом мастера согласились самостоятельно расспросить женщину. На вопрос, как она относится к тому, что Гага разбила гражданский брак Ирины Шейк, Джерманотта ответила: «Во всем всегда виноваты мужчины», сообщает «Комсомольская правда».

Похоже, что женщина имела в виду Купера. Скорее всего, она считает, что именно он первым сделал шаг навстречу Гаге, что в итоге спровоцировала их романтические отношения. Напомним, что пока Ирина и Брэдли предпочитает не комментировать слухи о расставании, но все указывает на то, что они уже не пара. Более того, больше двух месяцев их не видели вместе.