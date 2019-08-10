Шейк отреагировала на пародийный снимок блогера из Австралии

Селеста Барбер на протяжении нескольких лет развивает личный микроблог в Instagram. Девушке удалось обзавестись шестью миллионами подписчиков и сделать более тысячи публикаций в профиле своего аккаунта. Австралийка завоевала внимание интернет-пользователей благодаря своим пародиям на знаменитых актрис, моделей и певиц. Блогер переснимает популярные «модные» фотосессии, с юмором дублируя гламурные образы.

На личной страничке в Instagram Селеста опубликовала свежие кадры, повторив портретную фотосессию российской супермодели Ирины Шейк. Девушка смогла найти такой же оранжевый свитер, в котором позировала манекенщица. Однако вместе дизайнерских серег Барбер использовала пластиковые крышечки для кофейных одноразовых стаканчиков.

Примечательно, что сама Ирина не оставила без внимания свежий пост австралийки. В Instagram российский супермодель опубликовала свой снимок вместе с пародией Селесты, похвалив ее чувство юмора.