Хабенский на съемках получил подарок от машиниста

Константин Хабенский снялся в музыкальном мини-фильме на песню «Темная, как ночь. Анна Каренина 2019» Бориса Гребенщикова. Ролик признали лучшим на независимом венском кинофестивале и на пражском PIFF. Это совершенно новое прочтение толстовской «Анны Карениной», где главная героиня не желает мириться со своей судьбой и борется за счастье.

Константин Хабенский сыграл роль машиниста поезда, но не обычного. Это сама судьба, воплощение Харона, героя греческой мифологии, который отправляет в царство мертвых людские души.

Накануне съемок актер сломал себе пару ребер, однако нашел в себе силы и отснялся, несмотря на боль.

Его коллегам по цеху запомнился и другой поступок Константина. Уже перед самым выходом актера на съемочную площадку неожиданно появился реальный машинист поезда и протянул Хабенскому свою форму. Визитеру стали объяснять, что для клипа специально купили красивую новую одежду, дескать, его не подходит. Но артист поступил по-своему.