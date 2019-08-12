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Хабенский на съемках получил подарок от машиниста

На площадке актер работал, невзирая на травму.

Хабенский на съемках получил подарок от машиниста
Константин Хабенский /globallookpress.com

Константин Хабенский снялся в музыкальном мини-фильме на песню «Темная, как ночь. Анна Каренина 2019» Бориса Гребенщикова. Ролик признали лучшим на независимом венском кинофестивале и на пражском PIFF. Это совершенно новое прочтение толстовской «Анны Карениной», где главная героиня не желает мириться со своей судьбой и борется за счастье.

Константин Хабенский сыграл роль машиниста поезда, но не обычного. Это сама судьба, воплощение Харона, героя греческой мифологии, который отправляет в царство мертвых людские души.

Накануне съемок актер сломал себе пару ребер, однако нашел в себе силы и отснялся, несмотря на боль.

Константин Хабенский. Фото
Константин Хабенский в роди машиниста. ФОТО: «ТЕМНАЯ, КАК НОЧЬ. АННА КАРЕНИНА 2019».

Его коллегам по цеху запомнился и другой поступок Константина. Уже перед самым выходом актера на съемочную площадку неожиданно появился реальный машинист поезда и протянул Хабенскому свою форму. Визитеру стали объяснять, что для клипа специально купили красивую новую одежду, дескать, его не подходит. Но артист поступил по-своему.

«Он взял форму машиниста и сказал, что будет сниматься в этой одежде. Машинист был счастлив», — рассказала порталу Teleprogramma.pro режиссер фильма Рада Новикова.

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Борис Гребенщиковв кинозапись клипаклипКонстантин Хабенский

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Хабенский на съемках получил подарок от машиниста
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