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Константин Хабенский исполнит главную роль в фильме-катастрофе студии Михалкова

Картина режиссера Алексея Нужного «Огонь» расскажет зрителям об опасной работе пожарных и спасателей.

Константин Хабенский исполнит главную роль в фильме-катастрофе студии Михалкова
Константин Хабенский снимется в фильме "Огонь". Фото: globallookpress©Nikolay Titov

Студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» в сотрудничестве с телеканалом «Россия 1» начала работу над фильмом «Огонь». Картина, которую планируется представить на суд зрителей в конце декабря 2020 года, расскажет об опасной работе пожарных и сотрудников МЧС, где всегда есть место настоящему подвигу.

Масштабный и сложный технически проект режиссирует Алексей Нужный, снявший комедию «Я худею». Главная роль в фильме досталась Константину Хабенскому, на съемочной площадке к нему присоединятся такие звезды отечественного кино, как Ирина Горбачева, Иван Янковский, Андрей Смоляков, и другие артисты.

Снимать «Огонь» начнут в Таганроге, куда вскоре и приедет сам Хабенский. Затем съемочная группа направится в Петрозаводск, побывает в Карелии и Санкт-Петербурге, а часть эпизодов отснимут в столице.

Как сообщает vokrug.tv, в итоге зрители увидят уникальные спецэффекты, а также грандиозные сцены, в которых будут задействованы настоящие спасатели, вертолеты и другая спецтехника.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский сыграет главную роль в картине «Фея» Анны Меликян. Фантастический фильм, где будет много компьютерной графики, расскажет об успешном предпринимателе, с которым происходят сверхъестественные события вроде путешествий по прошлым воплощениям, пишет «7 дней».

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Тэги:

"Огонь"Константин ХабенскийНикита Михалковфильм
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Константин Хабенский исполнит главную роль в фильме-катастрофе студии Михалкова
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