Хабенский, Шукшин и другие актеры, повторившие трагические судьбы своих героев  

Известно, что большинство артистов очень суеверны. И у них есть для этого веские основания.

Одно дело, когда суеверия проявляются «на пустом месте». И совсем другое, если раз за разом наблюдаются страшные случаи, когда актер, сыгравший трагическую роль, потом проживает судьбу своего персонажа на самом деле. Таких примеров известно немало.

Игорь Тальков – застрелен ровно через год после выхода фильма, в котором его героя убили

6 октября 1990 года Игорь Тальков снимался в сцене из фильма «За последней чертой», в которой его героя, бандита Гарика, главаря банды, застрелили. Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года – ровно через год после работы над той роковой сценой.

Он не был бандитом, и тем не менее тело певца прошили пули, ставшие смертельными. Талькову было всего 34 года.

Василий Шукшин – дважды «умирал» на экране, в третий раз умер на самом деле

Совсем молодым, 45-летним, полным творческих замыслов, ушел из жизни и актер, режиссер и писатель Василий Шукшин. Он два раза снимался в фильмах, в которых его герои умирают. И самого актера после этого подкосил сердечный приступ, после которого Шукшин уже не выжил.

Это произошло во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Фильм вышел уже после смерти Василия Макаровича, его героя пришлось озвучивать другому артисту.

Леонид Быков – погиб в автокатастрофе, как его герой – под танком

Актер и режиссер Леонид Быков известен, прежде всего, по военной драме «В бой идут одни «старики». В картине «Аты-баты, шли солдаты» Быков выступил в качестве режиссера и сам сыграл бойца, погибающего под гусеницами неприятельского танка.

Этот фильм стал для него последней работой. Через 2 года, находясь за рулем своей «Волги», Быков попытался обогнать едущий впереди трактор. Выехав на встречную полосу, актер врезался во встречный грузовик.

Анатолий Папанов – смерть от сердечного приступа в кадре и в жизни

Герой Анатолия Папанова в фильме «Время желаний» умер от сердечного приступа. В этой картине актер снимался в 1984 году. А спустя 3 года сильный сердечный приступ настиг и его самого – жарким августом 1987 года.

В перерыве между съемками в фильме «Холодное лето 53-го» (в котором его герой тоже умирает) Папанов приехал домой, чтобы освежиться под холодным душем. Не вполне здоровое сердце пожилого актера-фронтовика не выдержало резкого перепада температуры, и Папанов скончался.

Талгат Нигматулин – погиб от рук собственного наста вника , как и его персонаж

Чемпион Узбекистана по каратэ, высокий стройный парень с изысканной восточной внешностью был желанным гостем на съемочных площадках, если надо было играть мастеров единоборств, с легкостью побеждающих врагов. Такого парня он сыграл в драме «Волчья яма» — его герой Самат погибает от рук своего «учителя».

Был и в жизни Талгата Нигматулина такой «учитель» — руководитель секты Абай Борубаев. Нигматулин верил ему и всему, что говорил «учитель». А тот решил привлечь спортивного крепкого парня к «выбиванию» денег из непокорных. Актер отказался участвовать в этом деле. И тогда его самого избили до смерти, — по указанию «учителя». Били пятеро — до тех пор, пока он не перестал дышать. А Талгат даже не сопротивлялся…

Брэндон Л и – погиб от пули в живот, как его герой в фильме

Конечно, приступая к съемкам в мистическом фильме «Ворон», Брэндон Ли и представить себе не мог, что тот роковой выстрел в живот окажется для него смертельным. Ведь, по замыслу режиссера, использовалась специальная заглушка, так что выстрел должен был стать опасным только на экране.

больше по теме Известные актеры, пострадавшие на съемочной площадкеУбедительная актерская игра нередко дается голливудским звездам ценой собственного здоровья. Кассовые сборы киноленты зависят от ее зрелищности, и порой за успехом фильма стоит настоящая драма. Даже при наличии каскадеров и дублеров знаменитые актеры могут оказаться не на премьере фильма

Однако что-то пошло не так. Заглушка попала в Брэндона, застряла в позвоночнике, понадобилась срочная операция… Актер умер от большой потери крови. Сниматься в последних сценах «Ворона» пришлось дублеру.

Николай Годовиков – чуть не погиб от ранения острым предметом, как его персонаж

Николай Годовиков находился в одном шаге от того, чтобы повторить судьбу своего героя Петрухи из «Белого солнца пустыни». Петруху в кино убивают ударом штыка в сердце. В жизни на актера напал пьяный сосед по коммуналке и ударил его острым осколком бутылки в грудь. Николай чудом остался жив после такого ранения.

Константин Хабенский – потерял жену, как и его герой

Это странно, ведь в то время, когда Константин Хабенский играл в фильме «Женская собственность», он еще вообще не был женат. По сюжету, его герой Андрей Калинин теряет любимую, которая умирает от онкологического заболевания.

Прошло 10 лет. Хабенский за это время женился, у него была счастливая семья, это подтверждали все друзья и знакомые. И вдруг супруге Хабенского диагностировали опухоль головного мозга. Некоторое время женщина боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее, и Хабенский овдовел – как и его персонаж.

Конечно, кино – это только кино. Иллюзия на экране, рассказанная актерами история. И все же… Может быть, неспроста многие актеры очень суеверны и отказываются играть смерть?