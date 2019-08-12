«Хабенский играл со сломанными ребрами»: как снимали клип Гребенщикова о новой Анне Карениной 

Музыкальный фильм по сценарию Александра Цыпкина на песню Бориса Гребенщикова был признан лучшим на фестивалях в Вене и Праге.

Это больше, чем клип. Скорее — мини-фильм с завязкой, кульминацией и неожиданной развязкой. Может, именно поэтому ролик режиссера Радды Новиковой на песню «Темная как ночь. Анна Каренина 2019» Бориса Гребенщикова собирает награду за наградой — независимый фестиваль в Вене, кинофестиваль PIFF в Праге.

В понедельник, 12 августа, Радда Новикова вернулась из Чехии и рассказала порталу Teleprogramma.pro, как работала над клипом.

«Люди не согласны с концовкой «Анны Карениной», поэтому мы переписали финал»

В клипе зрители увидели новую Анну Каренину. Эту женщину не так легко затравить. «Они разбудили зверя. Он кричит, он не может уснуть», — поет Гребенщиков. А видеоряд показывает героиню актрисы Юлии Пересильд, которая будет мстить.

«Когда я увидела сценарий, который написал Саша Цыпкин, я влюбилась в эту идею. Большинство людей, которые читали «Анну Каренину», не были согласны с финалом. Может, поэтому в нашей стране не очень любят эту книгу. Мы хотели показать историю о новой женщине, которая не бросается под поезд как у Толстого, а поступает по-другому .

Некоторые люди восприняли нашу версию агрессивно. Якобы мы разрушаем исторически сложившийся образ женщины. Но у нас нет пропаганды. Это художественная интерпретация, которая рассказывает старую историю по-новому. Мы не отвечаем на вопрос: «Как нужно поступать?», а задаем его. Разве нормально, что мужчина может лишить женщину и свободы, и ребенка? Почему самоубийство женщины — это нормально?

У Льва Толстого Каренину затравили, а у нас она мстит. Может, потом героиня придет к чему-то созидательному, но сейчас она говорит: «Я не дам себя в обиду». Поступки нашей Карениной — это аллегория, игра смыслов, а не лозунг на митинге», — прокомментировала Радда Новикова.

«Дапкунайте импровизировала на площадке»

Одну из ролей в клипе сыграла актриса Ингеборга Дапкунайте. Ей достался далеко не положительный персонаж. Она — воплощение «желтой» прессы, которая в погоне за рейтингами разрушает чужие жизни. В современной версии «Анны Карениной» Дапкунайте формирует негативный образ главной героини, который должен ее уничтожить.

«По задумке, Каренина и ее персонаж Дапкунайте входили в одну тусовку, были подругами или, как минимум, очень хорошо общались. Каренина к ней приходит и просит не публиковать новости о ее измене мужу. Но персонаж Ингеборги не идет навстречу.

В постельной сцене на столе снималась сама Ингеборга. Актрисе понравилась ее роль, она даже хотела импровизировать. Что касается ее партнера, то это актер Гоголь-центра Артем Немов. Сначала мы хотели взять модель, потом я поняла, что модель не сможет сыграть то, что мне нужно. Мы посмотрели много парней, и я увидела Артема. Это человек необычный с потрясающей харизмой, который прекрасно понимал актерскую задачу и круто отыграл свою сцену», — рассказала режиссер.

«Хабенский снимался с переломанными ребрами»

У персонажа актера Константина Хабенского особый смысл. Это не просто машинист, который управляет электричкой. Он олицетворяет собой ипостаси рока, судьбы и Харона — персонажа из греческой мифологии, который доставляет в царство бога Аида души умерших.

«Хабенский на съемочной площадке фонтанировал идеями, но из-за того, что мы снимаем короткий метр, многое не вошло. Вообще, Константин снимался в клипе со сломанными ребрами. Он сломал два ребра, но несмотря на это, приехал на съемочную площадку и все мужественно выдержал.

А еще с ним была такая история. Костюмеры купили Хабенскому форму машиниста. Когда он уже готовился к съемкам, зашел реальный машинист поезда, протянул ему свою форму и с придыханием сказал: «Вот возьмите мою!» Костюмеры начали отказываться: «Не надо! У нас все новое, из магазина». Хабенский взял форму машиниста и сказал, что, конечно, будет сниматься в этой одежде. Машинист был счастлив», — призналась Радда Вячеславовна.

Семья новых Карениных

Главные роли — супругов Карениных — сыграли актеры Юлия Пересильд и Максим Суханов. В современном миру Каренин — это не благородный джентльмен, который готов простить измену жене и воспитывать ее ребенка от другого мужчины, а тиран.

«Суханов очень кропотливо готовился к роли, продумывал свой визуальный образ. Я настояла на том, чтобы он остался таким, какой он есть. Его харизма и фундаментальность была очень важна и нужна, он смог ее показать. Единственное, что мы сделали — это шрам, чтобы показать, что он бывалый.

Перед съемками я посмотрела все экранизации «Анны Карениной» и увидела в этой роли именно Юлю (актриса Юлия Пересильд. — Прим. ред.). Мы смотрели и других известных актрис, но я настаивала на этой кандидатуре, потому что я знала, как ее нужно снимать.

Кстати, во время съемок она проявила мужество, как и Хабенский. В сцене под мостом (где Каренина понимает, что Алексей Вронский ее бросает. — Прим. ред.) Юля снималась в сцене под мостом с температурой 40! Съемки проходили в декабре, она играла на улице в легком пальто, без шапки, так как у нее должны были развеваться волосы. Мы ее закутывали в большое одеяло, отпаивали, старались согреть. В общем, Юля — боевой солдат, который совершил подвиг.

Также у нас есть мальчик Саша — сын Карениных. Для меня это символично — сын Анны Карениной ненавидит поезд, который сбил его маму по-Толстому, а в клипе поезд тоже несет угрозу, и ребенок нового поколения его уничтожает», — подытожила собеседник портала Teleprogramma.pro.

А вы видели клип Бориса Гребенщикова? Делитесь своим мнением: как вам новая Анна Каренина?