Дочь Тимати спокойно восприняла известие о беременности Решетовой

Похоже, что небольшой холодок, который замечали поклонники Тимати между его матерью Симоной Юнусовой и возлюбленной Анастасией Решетовой, начал понемногу исчезать.

больше по теме Беременная Решетова присоединилась в отпуске к Тимати и его маме Модель не побоялась отправиться в путешествие на последних сроках беременности.

Совсем недавно родительница рэпера просто игнорировала существование беременной невестки. О первом потеплении между ними заговорили в начале августа, когда модель, находясь уже на последних сроках беременности, похвасталась в своем блоге подарочками от свекрови. И вот опять известие – Симона Юнусова рассказала подписчикам, как ее внучка Алиса (дочь Тимати от другой модели Алены Шишковой) отреагировала на животик Решетовой.

«Нормально. Все зависит от взрослых, от того, как преподнести», — написала Юнусова.

Впрочем, при сложившихся обстоятельствах не заговорить о животике было бы крайне проблематично, ведь сейчас вся семья отдыхает на Мальдивах. Заметим, что малыш должен появиться на свет уже буквально через месяц. И, как проговорилась однажды Алена Шишкова, Тимати ждет мальчика.