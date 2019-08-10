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Дочь Тимати спокойно восприняла известие о беременности Решетовой

Звездное семейство репера перед пополнением решило отдохнуть на Мальдивах.

Дочь Тимати спокойно восприняла известие о беременности Решетовой
Анастасия Решетова/instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

Похоже, что небольшой холодок, который замечали поклонники Тимати между его матерью Симоной Юнусовой и возлюбленной Анастасией Решетовой, начал понемногу исчезать.

Совсем недавно родительница рэпера просто игнорировала существование беременной невестки. О первом потеплении между ними заговорили в начале августа, когда модель, находясь уже на последних сроках беременности, похвасталась в своем блоге подарочками от свекрови. И вот опять известие – Симона Юнусова рассказала подписчикам, как ее внучка Алиса (дочь Тимати от другой модели Алены Шишковой) отреагировала на животик Решетовой.

«Нормально. Все зависит от взрослых, от того, как преподнести», — написала Юнусова.

Впрочем, при сложившихся обстоятельствах не заговорить о животике было бы крайне проблематично, ведь сейчас вся семья отдыхает на Мальдивах. Заметим, что малыш должен появиться на свет уже буквально через месяц. И, как проговорилась однажды Алена Шишкова, Тимати ждет мальчика.

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Алена Шишкова и ТиматиАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьдочка ТиматиТиматиТимати последние новости

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Дочь Тимати спокойно восприняла известие о беременности Решетовой
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