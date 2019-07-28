Бывшая невеста Тимати призналась, что ее сердце свободно

В Баку подходит к концу музыкальный фестиваль «Жара», куда съехались все топовые артисты России и других стран. Среди гостей мероприятия была замечена и бывшая невеста Тимати Алена Шишкова.

На красной ковровой дорожке она появилась в коротком сверкающем платье светлого оттенка, дополнив свой образ белыми туфлями-лодочками.

Шишкова опубликовала видео у себя в Instagram, на котором у нее берет интервью журналист. Ответа девушки не слышно, поскольку фоном она поставила песню Эмина Агаларова. Однако в подписи к ролику Алена заметила, что ее сердце сейчас свободно. Видимо, как раз об этом она говорила с корреспондентом.

Таким образом, экс-пассия Тимати развеяла слухи о романе с известным блогером и бизнесменом Гусейном Гасановым, в котором ее заподозрили поклонники после того, как Шишкову заметили в обществе 25-летней звезды YouTube в Баку.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Алена случайно проболталась о поле будущего ребенка Тимати и Анастасии Решетовой, хотя последняя убедительно просила всех знакомых не выдавать тайну раньше времени.