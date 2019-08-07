Девушка Тимати улетела к океану на восьмом месяце беременности

Через несколько недель российский рэп-исполнитель Тимати второй раз станет отцом. Наследника под сердцем носит его возлюбленная, Анастасия Решетова.

Девушка не равнодушна к путешествиям и часто улетает в теплые страны к океану. От поездок она не смогла отказаться и на позднем сроке. Анастасия находится уже на восьмом месяце беременности. В такой период врачи рекомендуют будущим мамам отказаться от авиаперелетов, но Решетова все же рискнула и вновь отправилась к океану.

Красочным снимком она порадовала поклонников в блоге. Место, которое выбрала для отдыха, модель раскрывать не стала. Несмотря на любовь возлюбленной рэпера к другим странам, рожать Решетова будет в одной из столичных клиник. При этом первый ребенок Тимати, дочь Алиса, появился на свет в Доминиканской Республике.

Напомним, звездная пара до сих скрывает пол будущего наследника. Однако ходят упорные слухи, что у влюбленных родится мальчик. Об этом упомянула экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова. О том же говорят подарки матери артиста будущему малышу – для внука Симона Юнусова выбрала одежду в темных тонах.