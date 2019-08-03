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Мама Тимати сделала первый подарок беременной Решетовой

Симона Юнусова преподнесла невестке детскую одежду для будущего малыша.

Мама Тимати сделала первый подарок беременной Решетовой
Анастасия Решетова/instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

Невеста Тимати Анастасия Решетова похвасталась перед подписчиками в Instagram подарками от Симоны Юнусовой. Мама основателя лейбла Black Star подарила невестке одежду собственного бренда.

Ранее родительницу рэпера, которая является еще и активным блогером, упрекали за то, что она не проявляет открытых чувств к будущей жене собственного сына. Поклонники блогерши просили, чтобы она выложила совместное фото. Снимок на странице Юнусовой так и не появился. Однако определенный знак внимания в адрес Насти женщина все-таки проявила.

Подарочки от свекрови Решетова показала в сторис. Это ползунки, распашонки и комбинезоны для будущего малыша. Цвет одежды – черный и белый, это еще раз подтверждает тот факт, что у пары ожидается мальчик. Анастасия сказала, что ей не терпится примерить все эти вещички на ребеночка. Рожать девушка собирается в Москве в хорошей клинике.

Подарок Решетовой от свекрови. Фото
Подарок Решетовой от свекрови/instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
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Мама Тимати сделала первый подарок беременной Решетовой
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