НОВОСТИ

Кожевникова призналась, что хочет в 50 выглядеть, как Дженнифер Лопес

Актриса побывала на концерте американской певицы в Испании.

Кожевникова призналась, что хочет в 50 выглядеть, как Дженнифер Лопес
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА/HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/MKOZHEVNIKOVA/

До приезда в Россию Квентина Тарантино с презентацией своего нового фильма «Однажды в… Голливуде», самым ярким культурным событием стал концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Наши звезды наперебой делились после шоу своими впечатлениями.

Те же, кто не успел посмотреть яркое шоу в Москве, сделали это в Турции или, как, например, Сергей Жуков и Мария Кожевникова – в Испании. После выступления актриса написала в своем Instgaram, что хочет в 50 лет ощущать себя также, как американская дива.

«Не говорить и писать «я без комплексов», а быть реально молодой, энергичной, подтянутой, ухоженной…», — призналась Мария.

Описывая же увиденное, актриса отмечает, что шоу не было каким-то уникальным: подтанцовка человек 20, пять смен разных, ярких купальников, несложный свет, простая сцена, крутой бэк-вокал и Артист на сцене!

«Который точно знает, когда сделать паузу, когда показать мурашки по коже и как держать свою публику. Не являясь фанатом JLo, снимаю шляпку», — пишет Мария Кожевникова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дженнифер Лопесконцерт Дженнифер Лопескрасота вне возрастаМария КожевниковаСергей Жуков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кожевникова призналась, что хочет в 50 выглядеть, как Дженнифер Лопес
Интересно?
Поделись с друзьями: