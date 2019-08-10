Кожевникова призналась, что хочет в 50 выглядеть, как Дженнифер Лопес

До приезда в Россию Квентина Тарантино с презентацией своего нового фильма «Однажды в… Голливуде», самым ярким культурным событием стал концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Наши звезды наперебой делились после шоу своими впечатлениями.

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Те же, кто не успел посмотреть яркое шоу в Москве, сделали это в Турции или, как, например, Сергей Жуков и Мария Кожевникова – в Испании. После выступления актриса написала в своем Instgaram, что хочет в 50 лет ощущать себя также, как американская дива.

«Не говорить и писать «я без комплексов», а быть реально молодой, энергичной, подтянутой, ухоженной…», — призналась Мария.

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Описывая же увиденное, актриса отмечает, что шоу не было каким-то уникальным: подтанцовка человек 20, пять смен разных, ярких купальников, несложный свет, простая сцена, крутой бэк-вокал и Артист на сцене!

«Который точно знает, когда сделать паузу, когда показать мурашки по коже и как держать свою публику. Не являясь фанатом JLo, снимаю шляпку», — пишет Мария Кожевникова.