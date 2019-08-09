Жуков ждал начала концерта Лопес четыре часа

Накануне, 8 августа, российский певец Сергей Жуков вслед за своими звездными коллегами побывал на концерте Дженнифер Лопес в Испании. Оттуда наша звезда делился со своими поклонниками эмоциями и кадрами шоу американской суперзвезды.

«Дженнифер Лопес — нереальная! Если бы не 4-х часовое ожидание концерта, стоя у сцены, которое отняло все силы, было бы вообще прекрасно. Теперь наши поклонники поймут, что 30 минут ожидания на наших концертах — ничто, по сравнению с 4 часами ожидания у артистов западных», — написал Сергей в подписи к видео, которым он поделился на своей странице в социальной сети Instgaram.

Комментаторы остались недовольны такими новостями.

«Я даже не представляю, кто должен петь, что бы я четыре часа ждал», — признается один из подписчиков.

«Ожидание на концертах, это вообще не есть хорошо… Мы платим за билет и ходим на концерт из-за того, что любим и уважаем артиста, и он тоже должен не опаздывать на эту встречу…», — уверена поклонница Жукова.

больше по теме Сергей Жуков признался, что отпуск очень сблизил его семью В настоящее время певец с родными отдыхает в США.

Напомним, не так давно Сергей и его супруга Регина отметили очень важную в семейной жизни годовщину. В конце июля исполнилось два года со дня их венчания.