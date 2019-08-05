Бородина, Савельева и Бузова «зажгли» на концерте Дженнифер Лопес

4 августа в Москве впервые за семь лет дала концерт Дженнифер Лопес. Она выступила на стадионе «ВТБ арена» в рамках своего гастрольного турне, приуроченному к ее юбилею. Певице 24 мюля исполнилось 50 лет. Американской артистке удалось собрать полный стадион. И это при том, что цены на билеты начинались от 5 тысяч рублей и концерт проходил на открытом воздухе при температуре 9 градусов по Цельсию.

Задержка на полтора часа не расстроила поклонников, так как потом они насладились грандиозным представлением. Пришли посмотреть и послушать Лопес также отечественные звезды. В VIP-ложе разместилась Ксения Бородина. Она знала, что арена будет открытой, поэтому тепло оделась: в джинсы, футболку и пиджак. К тому же она периодически грелась в застекленном помещении. Компанию ей составила ее коллега Ольга Орлова. Девушки подпевали и танцевали под хиты поп-дивы.

Не смогла пропустить выступление Джей Ло и Ольга Бузова. Она с нетерпением ждала выхода певицы на сцену, а затем снимала каждое ее выступление. «Ну вот, мы и встретились! Дженифер Лопес — ведьма! Красивая, сексуальная, невероятная энергетика…. Я довольна», — поделилась эмоциями певицы.

Молодая мама Саша Савельева оставила сына Леона с мужем Кириллом Сафоновым, чтобы тоже увидеть Лопес живьем. Артистка спасалась от холода, укутавшись в толстовку. И, конечно, девушка активно двигалась в такт зажигательной музыке.

Не пожалела о том, что пришла на выступление звезды и Елена Летучая. «Уровень Богиня! Спасибо! Это было шедеврально! JLO покорила мое сердце!», — поделилась телеведущая.

Добавим, что каждое выступление Лопес сопровождалось зажигательными танцами и акробатическими номерами. За полтора часа она сменила шесть нарядов, включая откровенное боди, которое расстегнулось, когда певица демонстрировала бути-дэнс. Артистка много общалась с поклонниками, призналась им в любви и даже вывела на сцену свою дочь. 11-летняя Эмма и спела с ней дуэтом песню Titanium, растрогав весь зал.

А вы были на концерте Лопес?