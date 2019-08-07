Тарантино рассказал, как ему удалось объединить Ди Каприо и Питта в одном фильме

56-летний американский режиссер Квентин Тарантино 6 августа приехал в Москву. Он решил лично представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде», в котором впервые снялись вместе Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

В первый день режиссер прогулялся по городу и, конечно, побывал на Красной площади. Сопровождал его лично министр культуры РФ Владимир Мединский. В подарок от него гость столицы получил издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах».

На следующий день Тарантино пришел в отель The Ritz-Carlton, чтобы принять участие в пресс-конференции. Он был вежлив и очень учтив с журналистами, Многие из присутствующих оказались его фантами. «Для меня большая честь быть в чести у вас!» — заявил режиссер, разглядывая футболку корреспондент из «Криминального чтива», а также тату с изображением своего портрета на предплечье.

Во время беседы, Квентин признался, что планирует снять и десятый фильм, в котором объединит все свои предыдущие работы. О чем будет кинолента, он пока не знает. Режиссер ответил и на самый интригующий вопрос о том, как ему удалось снять в одной картине двух голливудских звезд — Ди Каприо и Питта. Он признался, что идея их объединить у него возникла сразу.

«Раньше я работал с каждым из них, но по отдельности. Отправил каждому из них сценарий, и он им очень понравился. В итоге, почти сразу оба ответили согласием, причем, каждый из них выбрал именно своего персонажа. В итоге Брэд сыграл дублера Леонардо, и они действительно оказались похожи, хотя бы издалека», — поделился Тарантино.

Кинорежиссер открыл еще много нового и интересного журналистам. Так, оказалось, что его любимый фильм «Человек-амфибия» 1961 года. А собака, снявшаяся в его картине, получила в Каннах премию Palm Dog. Что еще рассказал Квентин на пресс-конференции, читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.

Добавим, что вечером 7 августа Тарантино посетит официальную российскую премьеру фильма в киноцентре «Октябрь». В широкий прокат кинолента выйдет 8 августа.