Стилист Александр Рогов перечислил самые модные цвета сезона

В почете необычные оттенки и названия: «сухая роза», «фиеста», «красный джокер» и «синяя птица».

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал Tele.ru об основных трендах сезона. На фоне уже привычных змеиного принта и модных платков есть несколько неожиданных тенденций. В их числе тренд номер один – «платье Франкенштейна».

На этот наряд, безусловно, решится не каждая модница. Ведь далеко не в каждом обществе могут принять платье наполовину вечернее, наполовину деловое или сочетание шерсти, кожи и кружева. Это абсолютно новый стиль, одеяние, состоящее из лоскутов, казалось бы, несовместимых вещей.

В числе актуальных цветов сезона: «сухая роза», которая освежает лицо, яркий красно-оранжевый оттенок «фиеста», который нужно носить с чем-то спокойным; «красный джокер» или глубокий винный оттенок и «синяя птица» (электрический синий). Рогов подчеркнул, что синий практически никогда не выходит из моды, поэтому одежду этого цвета стоит иметь у себя в гардеробе.

Привычный платочный принт стилист рекомендовал использовать и в обуви, а немного поднадоевший змеиный актуализировать кислотными оттенками.

Например, Ким Кардашян для своей 6-летней дочери Норт выбрала недавно ярко-розовый «змеиный» наряд.