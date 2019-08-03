На любой тип фигуры: удачные и провальные купальники Волочковой, Собчак и других звезд

Спортивные и пышные, миниатюрные и габаритные – женщины такие разные. И для каждой найдется идеальное бикини или слитный вариант купального костюма.

Как с помощью купальника умело подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки? Для этого есть свои secret style. Звезды российского шоу-бизнеса прекрасно о них знают, хотя и совершают порой небольшие промахи. Делаем модный разбор купальников по типу фигуры вместе со стилистом Викой Майоровой.

Если все идеально

Наталья Ионова – счастливая обладательница безупречной фигуры, с которой можно позволить себе любой купальник, даже нюдовый. А он, кстати, идет далеко не всем.

«Запомните, пудровые и телесные тона смотрятся стильно и сексуально только на идеальном теле. На любом другом это будет дешево и некрасиво», — сказала Вика Майорова.

Орнамент – еще один запрещенный элемент купального костюма для тех, чья фигура неидеальна. Если у вас есть хоть пара лишних кило, будьте уверены, рисунок добавит вам еще столько же, а то и больше. Поэтому лучше походить немного в спортзал, а потом уже брать пример с телеведущей Елены Летучей, грация которой не вызывает сомнений.

Ольга Бузова тоже любит порадовать подписчиков фотосессиями в купальниках. Ее тип фигуры «песочные часы» это позволяет. Однако иногда певица забывает, что ей уже немного за 30. Такой купальник, с воланом на трусиках и лифе «треугольниками», лучше бы надеть подростку, считает эксперт. И даже бежевый цвет не прибавляет ему сексуальности.

Когда есть где развернуться

Говорят, что у женщин нет лишнего веса – есть дополнительное место для поцелуев. Прекрасный тезис, ведь любить себя важно любую! И не просто любить, а знать свое тело – подчеркивать то, что нужно, скрывая лишнее. Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская хоть и похудела на 30 кг, открывать свое тело не спешит. Стилист Вика Майорова уверена, что такой закрытый купальник – идеальный вариант для девушек с «дополнительными местами». Если купальник плотный, он не только скроет рыхлость, но и немного скорректирует талию.

Другая нехуденькая актриса Марина Федункив выбрала для отдыха в Грузии открытый купальник. Свою пышную грудь она облачила в плотный лиф-бандо на лямке. «Это хороший выбор, потому что объемную грудь нужно грамотно поддерживать», — считает модный эксперт.

А вот обладательница спортивной фигуры и пышной груди Анастасия Волочкова не раз просчитывалась в выборе купальников. Ее любимый розовый триангл с салатовыми лямками явно тесен в груди, да и выглядит не по возрасту.

«Купальник смотрится на Анастасии смешно и странно», — считает Вика Майорова.

Стилист рекомендует взрослым женщинам с хорошей грудью остановиться на бюстгальтерах с поддержкой, да и цвет выбирать более благородный.

Спортивное тело великолепно выглядит в сплошных купальниках, фото Волочковой ниже – тому подтверждение. Плюс ко всему, белый цвет отлично подчеркивает красоту загорелой кожи.

«Еще интереснее на ней бы смотрелся купальник с полосками другого цвета или вырезами по бокам либо вариант монокини. Так мы визуально сделаем талию тоньше. Это важно при объемной груди», — прокомментировал стилист.

Скорректировать излишне широкие плечи помогут также лифы бандо без бретелей и различные асимметричные варианты. Например, купальник Светланы Бондарчук, который она выбрала для отдыха на Мальдивах. А вот про классические бикини, столь любимые Анастасией Волочковой, девушкам со спортивной фигурой лучше забыть.

Тонкие и звонкие

Хрупкие девушки созданы для того, чтобы искусно дефилировать по пляжу, привлекая восхищенные взгляды. Но даже здесь можно наделать массу стилевых ошибок. Ксения Собчак для отдыха во Франции выбрала купальник не своего размера. Результат: ягодицы приобрели явно невыгодные очертания, живот неожиданно стал выпирать, а грудь кажется плоской.

«Купальники обязательно должны быть по размеру: не больше и не меньше. А здесь трусики Ксении маловаты», — прокомментировал стилист.

Похожий стилевой промах допустила звезда КВН Елена Борщева, которая хотела похвастаться хорошей фигурой, а в итоге нарвалась на комментарии в духе «давно придуман пуш-ап». Что ж, может, пора прислушаться к советам стилистов?

«Маленькая грудь – это не приговор, но делать ее визуально еще меньше немного странно», — сказала Вика Майорова.

Чтобы зрительно увеличить бюст, стилист рекомендовала Борщевой, Собчак и другим девушкам с миниатюрной грудью выбирать лифы с поддержкой, чашами и бандо.

Впрочем, для Ксении Анатольевны стилевые ошибки скорее исключение, чем правило. Подтверждение тому – великолепное фото в леопардовом купальнике.

«Звериный принт – все еще на пике популярности, но нужно понимать, что он подходит только девушкам с хрупкой фигурой. Женщин с формами он будет делать еще крупнее», — сказала Вика Майорова.

И напоследок еще несколько лайфхаков от Вики Майоровой:

• Зрительно маскируют крупный размер темные цвета, увеличивают – светлые, блестящие. Придать объем можно при помощи фактурной ткани, драпировки и других элементов декора.

• Отлично подчеркивает загар желтый и белый цвет, для бледной кожи предпочтительны теплые или ягодные оттенки.

• Купальники с крупным рисунком, звериным принтом и телесного цвета подходят только девушкам с идеальной фигурой.

• Пышногрудым женщинам нужно позаботиться о хорошей поддержке лифа.

• Слишком широкие или узкие плечи можно скорректировать при помощи американской проймы или драпировки на лифе.

• Удлинить визуально ноги помогут купальники с высоким вырезом на бедрах и завышенной талией. Увеличить грудь – чашечки и бандо, а также блестящие ткани, пайетки и драпировка.

• Чтобы выглядеть в купальнике стильно – одевайтесь соответственно обстановке. Если это закрытый бассейн, отдайте предпочтение слитному купальнику, если конкурс «Мисс-бикини» — можно примерить нечто суперблестящее и с обилием украшений, а вот на пляж выбирайте классику.

А какой купальник из подборки больше всего понравился вам?