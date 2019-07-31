Волочкова призвала подписчиков «потерпеть» ее фото в купальнике

Любительница шпагатов Анастасия Волочкова буквально наводнила свой Instagram фотографиями в бикини. Понять ее не сложно — после напряженных трудовых будней так хочется отдохнуть! О чем она и поведала, деликатно упрекнув своих подписчиков в блоге за злые комментарии.

Шпагат с забросом ноги на пальму, шпагат вдоль бассейна, балерина в бикини плавает, стоит, лежит и загорает… Каких только ракурсов не увидели подписчики блога Волочковой всего за два дня ее пребывания в Греции! Как всегда, среди тех, кто радуется чужому счастью, нашлась масса злопыхателей. Певица решила не тратить попусту нервные клетки и отключила комментарии к своим постам.

Она написала: «Мои хорошие, вы немного потерпите и примите тот факт, что мои фото с отдыха в Греции будут представлены в купальниках. Дело в том, что я не могу плавать и загорать в пальто. И еще, они же вам нравятся! Больше, чем мои фото в закрытой одежде». Артистка похвалила собственное тело, назвав его «подтянутым», «красивым» и «грациозным». А тем, кто не согласен с этим, она посоветовала просто «проходить мимо».

Звезда балета также напомнила, что очень много работала перед премьерой своего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», поэтому крайне нуждается в отдыхе, солнце и море.