Ольга Орлова перечислила достоинства женщин в возрасте за сорок

Ольга Орлова любит обсудить с подписчиками в Instagram разные острые темы, касающиеся любви и отношений между полами. В этот раз она решила поговорить о женском возрасте. На эту тему ее натолкнул разговор с дизайнером Эммой Масалимовой, на дне рождения которой Орлова шумно погуляла в минувшие выходные.

По словам ведущей «Дома-2», в последнее время она все чаще слышит от мужчин, что они предпочитают женщин старше себя. После этого Ольга задалась вопросом, почему же интересы представителей мужского пола меняются, и поделилась своими мыслями.

«С одной стороны, молодое тело всегда одержит победу. С другой стороны, абсолютно понятно, что женщина «за сорок» более мудра, умеет правильно реагировать на мужские заскоки, да и в интимной жизни намного опытнее», — написала 41-летняя Орлова на своей странице в Instagram.

Певица также попросила подписчиков поделиться своими мыслями на этот счет, что они и сделали. Многие также оценили белый пиджак от Chanel, в котором Ольга блистала на дне рождения у Масалимовой.

Напомним, что Ольга Орлова воспитывает 18-летнего сына, но в личной жизни ей пока не везет — ее сердце свободно.